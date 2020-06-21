 

В результате взрыва в киевской многоэтажке погибли два человека – глава Нацполиции

21.06.2020, 12:54, Новости дня

В Киеве на месте поврежденного от взрыва многоэтажного дома найдены тела двух погибших. Об этом сегодня в комментарии журналистам рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, пишет “Интерфакс-Украина”.

“В настоящее время, к сожалению, два человека погибли”, – отметил Клименко. Количество пострадавших устанавливается.

По его словам, причины взрыва выясняются.

По предварительным данным, взрыв произошел приблизительно на шестом этаже дома.

“Только после того, как взрывотехники и представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сделают предварительное заключение, мы сможем приступить к разбору завалов”, – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о версиях случившегося, Клименко сказал: “Рано говорить о каких-то версиях, потому что взрыв произошел два часа назад и мы еще не провели комплекса экспертиз”.

Глава Нацполиции добавил, что готовится отселение жителей дома.

21 июня в 10.00 в Дарницком районе по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв. Предварительно – газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей.

По состоянию на 11.00 был найден один погибший. Эвакуирован 21 человек. Деблокировано три человека. Проводятся работы по дальнейшей эвакуации жителей дома.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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