Взрыв дома в Киеве. Рассматривают две причины инцидента
21.06.2020, 12:54, Новости дня
В Министерстве внутренних дел рассматривают две причины взрыва, который произошел сегодня утром в Киеве. Об этом “РБК-Украина” сообщил глава МВД Арсен Аваков.
“Есть две версии рабочие. Одна – взрыв газа, следующая – взрывчатого средства. Сейчас взрывотехники взяли на экспертизу материалы”, – сказал он.
Аваков уточнил, что для установления причины взрыва понадобится 30–40 минут.
Ранее сообщалось, что эвакуирован 21 человек. Деблокировано три человека. Проводятся работы по дальнейшей эвакуации жителей дома.
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