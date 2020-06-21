 

Взрыв дома в Киеве. Рассматривают две причины инцидента

21.06.2020, 12:54, Новости дня

В Министерстве внутренних дел рассматривают две причины взрыва, который произошел сегодня утром в Киеве. Об этом “РБК-Украина” сообщил глава МВД Арсен Аваков.

“Есть две версии рабочие. Одна – взрыв газа, следующая – взрывчатого средства. Сейчас взрывотехники взяли на экспертизу материалы”, – сказал он.

Аваков уточнил, что для установления причины взрыва понадобится 30–40 минут.

Ранее сообщалось, что эвакуирован 21 человек. Деблокировано три человека. Проводятся работы по дальнейшей эвакуации жителей дома.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Мнучин допускает новые прямые выплаты в связи с коронавирусом

16.05 / В Минздраве объяснили ведение статистики умерших от коронавируса

30.05 / Реабилитируют ли в России пакт Молотова – Риббентропа?

16.06 / Рубль подешевел к доллару и евро

19.06 / 75 лет Великой Победы – общая ответственность перед историей и будущим

29.05 / На Украине заявили о давлении со стороны демократов из-за Байдена

11.04 / ОП проведет вебинар для наблюдателей на голосовании о поправках к Конституции

13.06 / Из-за непогоды в Москве упали более 40 деревьев

17.06 / В Кремле и Ново-Огареве установили дезинфекционные туннели

20.05 / В США сланцевая нефтедобыча сокращается быстрее, чем ожидалось

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска