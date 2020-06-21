Взрыв дома в Киеве. Рассматривают две причины инцидента

21.06.2020, 12:54, Новости дня

В Министерстве внутренних дел рассматривают две причины взрыва, который произошел сегодня утром в Киеве. Об этом “РБК-Украина” сообщил глава МВД Арсен Аваков.

“Есть две версии рабочие. Одна – взрыв газа, следующая – взрывчатого средства. Сейчас взрывотехники взяли на экспертизу материалы”, – сказал он.

Аваков уточнил, что для установления причины взрыва понадобится 30–40 минут.

Ранее сообщалось, что эвакуирован 21 человек. Деблокировано три человека. Проводятся работы по дальнейшей эвакуации жителей дома.