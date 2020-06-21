Кличко заявил, что поврежденный от взрыва дом, вероятно, нужно будет разбирать

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21.06.2020, 12:54, Новости дня

Многоэтажный дом в Дарницком районе Киеве, где сегодня утром произошел взрыв, возможно, нужно будет разбирать. Об этом в комментарии журналистам сообщил столичный мэр Виталий Кличко. Видео он обнародовал на своей странице в Facebook.

“Конструктив дома поврежден достаточно сильно… Будем рассматривать возможность, как его можно будет быстро разобрать, чтобы дом не создавал опасность для тех домов, которые находятся рядом”, – отметил Кличко.

Он рассказал, что одного пострадавшего забрали медики скорой помощи.

Столичный мэр подчеркнул, что власти никого не оставят без помощи. По его словам, жителей дома временно поселят в интернате на Харьковском шоссе, 21 в Киеве. Все они будут обеспечены питанием.

Зараз на Позняках. Тут стався вибух у житловому будинку.

Posted by Віталій Кличко on Pühapäev, 21. juuni 2020

21 июня в 10.00 в Дарницком районе по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв. Предварительно – газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей.

Погибли два человека.

Одна из возможных причин инцидента в Киеве – взрыв газа, вторая – взрывчатого средства, сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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