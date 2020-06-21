Татьяна Буланова заявила, что располнела из-за больничного питания

21.06.2020, 12:53, Разное

Несколько месяцев назад поклонники всерьез переживали за здоровье Татьяны Булановой, которая оказалась в прединсультном состоянии. Певица достаточно быстро поправилась, но призналась, что располнела из-за больничного питания.

Звезда 90-х пожаловалась врачам на то, что у нее онемела рука, было давление и тахикардия. После оказания экстренной помощи и госпитализации Татьяна Буланова чувствует себя хорошо. 51-летняя артистка решила пересмотреть свой ежедневный рацион, а также полностью отказалась от алкогольных напитков.

Во время самоизоляции, а также в больнице Татьяна Буланова набрала несколько лишних килограммов. Однако певица пока не будет нагружать свой организм физическими упражнениями. Артистка и раньше не любила спорт, а также отказывается от рекомендованной врачами дыхательной гимнастики. Звезда убеждена, что ей хватит нагрузок, которые есть во время репетиций и концертов.

После того, как она оказалась в прединсультном состоянии, Татьяна Буланова пообещала заботиться о своем здоровье и меньше реагировать на различные стрессовые ситуации. При этом плановое МРТ показало, что у певицы еще несколько лет назад был микроинсульт. Поклонники уверены, что здоровье артистки подкосилось из-за трудоголизма. Во время карантина она жаловалась на нехватку денежных средств. Татьяна Буланова содержит двух сыновей – Александра, который появился в браке с Николаем Тагриным, и Никиту – наследника футболиста Владислава Радимова. Пару лет назад артистка развелась со спортсменов. Согласно слухам, причиной расставания стали частые измены супруга.