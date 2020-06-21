Украинская полиция допустила версию взрыва взрывного устройства в доме в Киеве

21.06.2020, 12:48, Новости дня

Правоохранительные органы Украины рассматривают две версии взрыва в многоэтажном доме в Киеве, одна из них – взрывное устройство, сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

«Рассматривается две версии – взрыв газа или взрывное устройство», – передает слова Авакова агентство «Укринформ».

Министр отметил, что образцы собранных на месте материалов уже отправлены на экспертизу.

Напомним, в девятиэтажном жилом доме в Киеве произошел взрыв газа, разрушены межэтажные перекрытия четырех этажей, под завалами находятся люди, известно минимум об одном погибшем.