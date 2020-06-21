 

В Великобритании выходец из Ливии зарезал трех посетителей парка после митинга Black Lives Matter

21.06.2020, 12:45, Разное

В британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона 25-летний житель Ливии вечером 20 июня напал с ножом на группу посетителей парка. Три человека погибли, а еще трех госпитализировали с травмами, сообщает The Guardian.

Нападавшего задержали. Хотя на место в парк Forbury Gardens приезжали сотрудники анти-террористической полиции, в ведомстве впоследствии заявили, что не считают произошедшее терактом и не ищут других фигурантов дела, которое возбудили по статье об убийстве.

В полиции также не стали связывать его с митингом против расизма Black Lives Matter, который закончился в этом парке за два часа до нападения, случившегося около 19:00 (21:00 мск).

Очевидцы рассказали, что нападавший зашел вечером в людный парк, прокричал что-то непонятное и подбежал к группе из десятка отдыхающих. «Он ударил трех человек, а потом развернулся и побежал ко мне. Когда он понял, что не сможет догнать меня, то подбежал к другой группе. Он задел одного ножом по шее, а когда уже все разбежались, то сам покинул парк», — вспомнил свидетель в разговоре с «Би-Би-Си».

Источник: Новая газета



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