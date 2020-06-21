 

Ателье Lumma Design рассекретило кроссовер Audi RS Q8

21.06.2020, 12:42, Новости дня

Известное ателье Lumma Design официально продемонстрировало пакет обновлений для «заряженного» кроссовера Audi RS Q8.

В Сети продемонстрировали рендерные изображения автомобиля, однако его показ широкой публике состоится уже к осени нынешнего года. Вместе с тем отличить паркетник можно по обвесу из углеволокна, стильным боковым юбкам, а также сплиттеру и диффузора новой формы.  Также для выхлопной системы предусмотрели улучшенную насадки, придающую автомобилю более агрессивный вид.

Также предполагается доработка программной части для увеличения мощности кроссовера Audi RS Q8 до 704 л.с. В салоне использовали новую кожу, а также ряд других стилистических доработок. Цена доработки составит около 38 тысяч евро.



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