 

Кроссовер Mazda CX-4 оказался в два раза популярнее Mazda CX-5

21.06.2020, 12:42, Новости дня

Японский автогигант Mazda в конце прошлого года стартовал продажи обновленного купеобразного паркетника Mazda CX-4.

Уже в прошлом месяце дилеры реализовали свыше 6,8 тысяч новых машин, что позволило возглавить рейтинг самых продаваемых машин марки. Напомним, кроссовер CX-4 обладает модернизированными бамперами, светодиодной оптикой, усовершенствованной решеткой радиатора и стильными задними фонарями.

Что касается интерьера, то здесь предусмотрели новый блок климат-контроля, а также улучшенный мультимедийный комплекс. Под капотом кроссовера CX-4 установили 2,0 и 2,5-литровые моторы с мощностью до 192 л.с., а также 6-ступенчатая трансмиссия.



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