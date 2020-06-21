 

Тюнеры превратили Tesla Model 3 во внедорожник

21.06.2020, 12:42, Новости дня

Немецкое ателье Delta 4×4 презентовало усовершенствованный пакет доработок для электрокара Tesla Model 3.

В свою очередь, официальная премьера модели прошла накануне. В компании поспешили указать, что воспользоваться улучшением смогут лишь владельцы модификации седана с системой полного привода, так как в данном случае применены одновременно два электромотора. В пакет вошли проставки в подвеску для увеличения дорожного просвета на 3,5 сантиметра.

Кроме того, автомобиль получает внедорожную резину, за счет которой также увеличивается клиренс. Общая стоимость предусмотренных доработок составляет порядка 3 тысяч евро. Эксперты пока не берутся прогнозировать уровень спроса на предложенный пакет улучшений.



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