Роза Сябитова посоветовала женщинам, как вести себя на первом свидании

21.06.2020, 12:30, Разное

Телеведущая Роза Сябитова в своем микроблоге Instagram поделилась секретами того, как вести себя на первом свидании. По словам известной свахи, если придерживаться простых правил, то есть все шансы на то, что избранник будет заинтересован и предложит продолжить общение.

Роза Сябитова уверена, что ее рекомендации, при четком выполнении, будут работать безотказно. Она напомнила женщинам, что первое свидание по сути это всего лишь знакомство, поэтому, должно длиться от 20 минут до 1,5 часа, не более. Женщине необходимо четко продумать план встречи, а в случае, если собеседник ей неприятен, не затягивать свидание. Кроме этого, спутник не должен пресытиться общением, чтобы у него возникло желание увидеться снова.

Ошибка женщин, как считает Роза Сябитова, это «волны сексуальности», которые окутывают мужчину на первом свидании. Если цель заполучить партнера, с которым можно построить длительные отношения, не нужно выбирать подобную тактику.

По словам ведущей «Давай поженимся!», важно оставить спутника в состоянии драйва и вовремя уйти. Как отметило издание «Глобалмск.ру», Роза Сябитова уверена, что заинтересованный житель обязательно захочет «досмотреть этот сериал до конца».