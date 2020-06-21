Мишустин постановил распределить более 11,4 тыс. бюджетных мест в вузах

21.06.2020, 12:30, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановлении о распределении более чем 11,4 тыс. бюджетных мест в высших учебных заведениях, что позволит увеличить число мест в региональных вузах в соответствии с поручением президента Владимира Путина.

«Речь идет о более чем 11,4 тыс. бюджетных мест в высших учебных заведениях. Постановление предусматривает, что при распределении этих мест будет учитываться рейтинг вузов, сформированный по итогам ранее проведенного Минобрнауки конкурса. При этом приоритет будет отдан региональным учебным заведениям, находящимся за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Напомним, В послании Федеральному собранию Путин потребовал ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, приоритетно – в региональных, где наблюдается нехватка врачей, педагогов, инженеров.

Глава государства призвал не «раздувать» высшие учебные заведения в Москве и других крупных городах. Он заметил, что молодые люди уезжают учиться в большие города, чтобы «зацепиться любой ценой».