 

Айза Анохина прокомментировала, почему не хочет съехаться с Олегом Майями

21.06.2020, 12:30, Разное

Айза Анохина уже несколько месяцев счастлива с музыкантом Олегом Майями, однако пока не торопится с ним съезжаться. 35-летняя экс-супруга рэпера Гуфа объяснила свою позицию.
По словам Айзы Анохиной, у Олега Майями хоть и небольшая, но довольно уютная квартира. Бизнесвумен любит приезжать к своему возлюбленному, так как у него тишина и покой. Однако, чаще всего возлюбленные ночуют каждый у себя дома. Бывшая жена рэпера призналась, что она любит спать со своими детьми, но и с Олегом Майями чувствует себя комфортно, так как он постоянно о ней заботится. Блогер боится, что романтику может испортить быт, поэтому не готова к кардинальным переменам в жизни.

Как отметила ведущая, она помешана на чистоте, поэтому все вещи должны стоять строго по своим местам. Айза Анохина призналась, что с первым и со вторым супругом у нее в доме постоянно был бардак. Больше такого она не намерена терпеть, поэтому вполне довольна гостевым браком. Несмотря на то, что блогер уже познакомила возлюбленного с детьми, она не готова к их воссоединению как семьи.

Сейчас Айза Анохина оформляет развод со вторым мужем Дмитрием Анохиным. По словам знаменитости, у них абсолютно разные взгляды на мир, поэтому они часто ссорились. Супруг настаивал на том, чтобы дети жили на Бали, а ведущая считает, что им там нечем будет заняться. Сын Элвис, который появился в этом браке, не понимает, что родители расстаются. Он редко видел их вместе, поэтому развод не станет для ребенка травмой.



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