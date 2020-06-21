Составлен рейтинг Лукашенко перед выборами

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21.06.2020, 12:23, Разное

На сайте компании Tazeros Global Systems опубликован рейтинг кандидатов в президенты Белоруссии. Помимо прочих претендентов, он оценивает и уровень поддержки действующего белорусского лидера Александра Лукашенко.

Исследование провел основатель фирмы Артур Хачуян. Его выводы основаны на изучении данных 6,93 миллиона белорусских уникальных пользователей, то есть свыше 67% всего населения страны.

Согласно результатам анализа, переизбрание Александра Лукашенко на должность президента Белоруссии поддерживают лишь 3,8% респондентов. При этом 62,6% уверены, что политик должен оставить свой пост.

О своей готовности проголосовать за любого кандидата, кроме Александра Лукашенко, заявили 72% пользователей. Часть людей призналась, что испытывает давление на работе в связи с требованиями отдать свой голос за действующего лидера.

По поводу происходящих событий в Минске звучат две конспирологические версии.
За протестующими стоят:
1.Газпром, Путин, Россия
2.Госдеп, США, Евросоюз
А правда такова:
За протестующими стоит диктатор Лукашенко, который за 26 лет осточертел всем так, что люди не хотят так жить.

— Лизистрата 97% (@Lysistrata_by) June 20, 2020

Напомним, выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Они рискуют стать серьезным испытанием для Александра Лукашенко. В обществе, судя по всему, назрел запрос на перемены.

Предвыборная гонка отметилась не толко задержаниями и другими проблемами у конкурентов Александра Лукашенко, но и массовыми акциями протеста против подобного произвола. Однако то, каким образом эта история завершится, сожет показать только время.

Уже совершенно ясно, что власть Лукашенко закончится 9 августа.

— Ilya Varlamov (@varlamov) June 19, 2020



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