Полный текст резолюции Конгресса США с обвинениями против Евгения Пригожина опубликован ФАН

21.06.2020, 12:23, Разное

Минувшая неделя запомнилась многими событиями в Америке, о которых рассказывали практически все СМИ. Повышенное внимание уделяется происходящим в США протестам и погромам, вызванным гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Его смерть наступила после задержания представителями правопорядка. Чтобы остановить захлестнувшие страну массовые протесты и преступления, власти 28 штатов были вынуждены задействовать подразделения Нацгвардии.

Однако происходящее на улицах городов Соединенных Штатов не вынудили членов республиканской и демократической партий США отказаться от поиска внешнего врага. В этом деле они продемонстрировали удивительную солидарность: Марко Рубио и Крис Кунс внесли в Сенат проект резолюции, содержащей призыв к администрации Трампа и Конгрессу США совместно проработать спектр мер по противодействию российскому предпринимателю Пригожину. Аналогичный документ был представлен и в Палату представителей.

ФАН публикует полный перевод резолюции, текст которой оказался в распоряжении редакции:

116-й конгресс

2-я сессия

H. RES. 996

Выражая мнение Конгресса о том, что деятельность российского националиста Евгения Пригожина и его аффилированных лиц представляет угрозу национальным интересам и безопасности Соединенных Штатов Америки, а также их союзников и партнеров. (Полную версию читайте на сайте).