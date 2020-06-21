Врач назвал способы нормализации иммунитета после самоизоляции

21.06.2020, 12:17, Разное

Самоизоляция вследствие распространения коронавирусной инфекции для многих стала стрессом и подвергла дополнительной нагрузке иммунитет. Врач рассказал, как нормализовать защитные силы организма после карантина.

Издание «Инфореактор» приводит советы ведущего научного сотрудника ИМБП Сергея Пономарева. Рекомендации заключаются в соблюдении распорядка дня, правильном питании, позитивном мышлении и активном способе жизни.

Так, выходя из режима самоизоляции, следует уделять на сон не меньше семи часов в сутки. А грамотно спланированный рацион насытит организм необходимыми ему витаминами, минералами и другими полезными веществами. Регулярные физические упражнения помогут поддержать жизненный тонус человека.

Также следует избегать негативных эмоций, поскольку именно стресс способен нанести наибольший ущерб здоровью и иммунитету. Проблемы защитных функций выявляются посредством иммунологического анализа. Также о неполадках в данной сфере говорит и герпес.