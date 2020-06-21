Поклонники поражены сходством дочери Валерии с певицей в молодости

21.06.2020, 12:09, Разное

В микроблоге Instagram Валерия опубликовала снимок своей старшей дочери – Анны Шульгиной, поздравив ее с днем рождения. Поклонники поражены внешним сходством именинницы с певицей в молодости.

Валерия призналась, что очень рада тому, что в ее жизни есть взрослая 27-летняя дочь. Любящая мать вспомнила, как Анна была маленькой робкой девочкой с голосом-колокольчиком. Теперь она выросла и превратилась в самобытную, глубокую и мощную личность. Также Валерия охарактеризовала свою дочь как прекрасного музыканта и артистку, которая не боится «идти против течения» и «быть самой собой». Супруга Иосифа Пригожина призналась, что гордится именинницей и пожелала ей быть счастливой каждую минуту в жизни.

Как отмечает издание «Слово и Дело», фолловеры поразились тому, как Анна Шульгина похожа на свою знаменитую мать в молодости. Кроме внешних черт, дочь пошла по стопам матери и в том, что сменила имя. На самом деле Валерию зовут Алла, но она решила взять творческий псевдоним и даже изменила паспортные данные. Также поступила и Анна, которую теперь официально зовут Шена. Звездная мать полностью поддержала решение дочери, так как прекрасно понимает ее мысли и чувства по этому поводу.