 

Поклонники поражены сходством дочери Валерии с певицей в молодости

21.06.2020, 12:09, Разное

В микроблоге Instagram Валерия опубликовала снимок своей старшей дочери – Анны Шульгиной, поздравив ее с днем рождения. Поклонники поражены внешним сходством именинницы с певицей в молодости.
Валерия призналась, что очень рада тому, что в ее жизни есть взрослая 27-летняя дочь. Любящая мать вспомнила, как Анна была маленькой робкой девочкой с голосом-колокольчиком. Теперь она выросла и превратилась в самобытную, глубокую и мощную личность. Также Валерия охарактеризовала свою дочь как прекрасного музыканта и артистку, которая не боится «идти против течения» и «быть самой собой». Супруга Иосифа Пригожина призналась, что гордится именинницей и пожелала ей быть счастливой каждую минуту в жизни.

Как отмечает издание «Слово и Дело», фолловеры поразились тому, как Анна Шульгина похожа на свою знаменитую мать в молодости. Кроме внешних черт, дочь пошла по стопам матери и в том, что сменила имя. На самом деле Валерию зовут Алла, но она решила взять творческий псевдоним и даже изменила паспортные данные. Также поступила и Анна, которую теперь официально зовут Шена. Звездная мать полностью поддержала решение дочери, так как прекрасно понимает ее мысли и чувства по этому поводу.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Звезды развлекут юных россиян сказками в новом проекте «Одноклассников»

07.06 / Минюст: …ограничения не нарушают права граждан

06.05 / Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу книги «Гарри Поттер и философский камень»

26.05 / Эксперты Soha рассказали о “хитрой” защите российских двигателей от копирования

19.05 / «Мои года – моё богатство»: Лера Кудрявцева отмечает 49-й день рождения

08.05 / Студия Electronic Arts намекнула на продолжение игры Star Wars Jedi: Fallen Order

31.05 / Ученые: Формирование Млечного Пути могло зависеть от влияния магнитных полей

26.05 / Мнение: Про интересы Росси в Ливии

19.04 / Мнение: Эпидемические тройки и борьба с эпидемиями в 1933-м году

13.04 / Том Хэнкс вылечился от коронавируса и теперь из дома ведет популярное американское шоу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска