Врачи из восьми стран поздравили российских коллег с Днем медицинского работника

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21.06.2020, 12:08, Новости дня

Медики из Индонезии, Италии, Португалии, Израиля, Германии, Сербии, Латвиии других стран поздравили российских коллег с профессиональным праздником и пожелали им отваги, стойкости и силы в трудное время, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Наши дорогие и отважные друзья, российские врачи, поздравляем от всей души с вашим профессиональным праздником. Мы хотим, чтобы вы оставались такими же сильными в вашем труде, чтобы вы оставались такими же смелыми и решительными в борьбе с коронавирусом. Мы уверены, что совместной работой мы сможем победить этот вирус. Мы, парамедики и врачи Магена Давида Адома в Израиле, желаем вам удачи! На здоровье!» – сказал Шафир Ботнер из Тель-Авива.

Врачи отметили решимость российских коллег и важность их работы, особенно в период пандемии. Каждый из них закончил свою речь русским «Na zdorovie», которое стало международным мемом.

Накануне президент РФ Владимир Путин провел встречу с медработниками в формате видеоконференции, в ходе которой поздравил медиков с профессиональным праздником и поблагодарил за самоотверженную работу в период пандемии коронавируса.

Он подчеркнул, что с самых первых дней вспышки коронавируса врачи «на передовой, ежеминутно рисковали своим здоровьем, многие неделями жили в разлуке с родными и близкими, в буквальном смысле слова сражались за людей в так называемых красных зонах больниц, и часто, действительно, на пределе человеческих возможностей и сил».

Напомним, что поправки в Конституцию, голосование по которым состоится 25 июня – 1 июля, предусматривают усиление прав россиян на получение бесплатной и качественной медицинской помощи. Ответственность за это теперь предложено возложить на все уровни власти: от федеральной до муниципальной.



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