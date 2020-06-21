В Минпросвещения спрогнозировали число отдыхающих в лагерях детей в этом году

21.06.2020, 12:08, Новости дня

В Минпросвещения ожидают, что в этом году в лагерях смогут отдохнуть около пяти миллионов детей, сообщил замглавы ведомства Денис Грибов в эфире радио «Комсомольская правда».

«Около пяти миллионов, но мы не можем стопроцентно спрогнозировать точное количество, поскольку ситуация меняется в ежедневном режиме», – передает слова замминистра РИА «Новости».

Грибов добавил, что всего будет работать около 2,1 тыс. стационарных детских лагерей.

Что касается мер безопасности в летних лагерях, то ношение масок и перчаток детьми и сотрудниками обязательно только в пищеблоке.

«Маски для детей и педагогов, которые с ними работают, мы не требуем… перчатки и маски – на пищеблоке», – отметила сообщила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Галина Яновская.

По ее словам, самым жестким из требований в этом году является работа в закрытом режиме и исключением родительских дней.

Яновская уточнила, что персонал будет тестироваться на коронавирус, детям прохождение теста не требуется, так как у них в справках уже есть необходимые отметки.

Президент РФ Владимир Путин поручил до 20 июня определить сроки и условия приема детей в оздоровительные лагеря с условием упрощенного оформления документов.

Минздрав РФ не рекомендует родителям посещать детей в летних оздоровительных учреждениях, а организовывать общение по Сети для предотвращения риска распространения новой коронавирусной инфекции.