В многоэтажном доме в Киеве произошел взрыв. Два человека погибли

21.06.2020, 12:06, Новости дня

В многоэтажном доме на окраине Киева на улице Крушельницкой произошел взрыв. На месте работают сотрудники МЧС и медики.

В результате взрыва были разрушены стены с четвертого по восьмой этажи. Фасадная стена дома находится под угрозой обвала, говорят в экстренных службах.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал о двух погибших. Также сообщается, что из-под завалов вытащили троих человек, 21 эвакуировали. Более точной информации о пострадавших пока нет. О причинах взрыва и о том, где находился его эпицентр, пока также не сообщается.