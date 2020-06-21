 

В многоэтажном доме в Киеве произошел взрыв. Два человека погибли

21.06.2020, 12:06, Новости дня

В многоэтажном доме на окраине Киева на улице Крушельницкой произошел взрыв. На месте работают сотрудники МЧС и медики.

В результате взрыва были разрушены стены с четвертого по восьмой этажи. Фасадная стена дома находится под угрозой обвала, говорят в экстренных службах. 

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал о двух погибших. Также сообщается, что из-под завалов вытащили троих человек, 21 эвакуировали. Более точной информации о пострадавших пока нет. О причинах взрыва и о том, где находился его эпицентр, пока также не сообщается.

 



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