 

Издатель “Медиазоны” и участник Pussy Riot не выходит на связь. Рано утром выломали дверь в его квартиру

21.06.2020, 12:06, Новости дня

Издатель российского издания “Медиазона” и участник активистской группы Pussy Riot Петр Верзилов рано утром сообщил о том, что неизвестные выламывают дверь в его квартиру, позже он перестал выходить на связь. О случившимся пишет сама “Медиазона”.

По данным издания, незадолго до того, как перестать отвечать на сообщения, Верзилов в 7:16 написал коллегам: “У меня дверь ломают”. 

Корреспондент издания побывал в доме Верзилова и сообщил, что дверь в его квартиру, действительно, выломана и приставлена обратно в проем. Соседи подтвердили, что в районе 7 утра около 10 человек выламывали дверь.

Другой сосед Верзилова сообщил, что двое человек из тех, что взламывали дверь в квартиру, были в полицейской форме.

 



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