Дональд Трамп опроверг заявления американских СМИ о его «болезни Паркинсона»

21.06.2020, 11:53, Разное

Дональд Трамп ответил на версии некоторых СМИ о возможно имеющейся у него болезни Паркинсона. Президент Соединенных Штатов опроверг наличие недуга и объяснил все моменты, вызвавшие подозрение на расстройство здоровья.

Как пишет Politexpert, ранее лидер США произнес речь в Вест-Пойнтской военной академии. При этом его поведение напоминало симптомы болезни Паркинсона.

Так, стакан с водой Трамп держал двумя руками, будто бы для него было непосильным удержать емкость с напитком в одной руке. Кроме того, лидер страны держался за военнослужащего, который сопровождал Трампа во время спуска по пологой рампе у сцены. В целом движения главы Белого дома были скованными и не очень естественными, что и породило множество слухов.

Однако на все предположения у Трампа нашлись довольно логичные объяснения. Оказалось, в этот день на нем были туфли со скользкой кожаной подошвой. Чтобы не упасть, президенту пришлось держаться за стоящего рядом человека.

Стакан воды он держал обеими руками по той причине, что боялся пролить напиток на дорогостоящий галстук. Также, как пояснил президент, перед этим он приветствовал военнослужащих, многократно отдавая честь, из-за чего у него очень устала правая рука.