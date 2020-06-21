 

Эксперты назвали ситуации, когда не стоит бороться с ржавчиной на авто

21.06.2020, 11:53, Разное

Эксперты рассказали о ряде ситуаций, при которых не стоит бороться с образовавшейся ржавчиной на авто. Дело в том, что некоторые автолюбители при первой же подобной проблеме начинают сразу шкурить металл.
Как отметили специалисты издания iReactor, шлиф-машинку следует убрать, если «рыжее пятно», образовавшееся на арке автомобиля, крепкое и небольшое. Оно не будет так заметено, как разводы, возникшие от орбитальных кругов, а также не станет отслаиваться.

В случае, если нет возможности сразу выделить средства на покраску, лучше не трогать место с коррозией. После того, как отшкуривается и шпаклюется ржавчина, останется пятно белого цвета. Если не соблюдать технический процесс, под этим местом может скопиться влага, усугубляющая процесс возникновения ржавчины. Кроме этого, если автолюбитель ранее не занимался покрасочными работами, то лучше не рисковать. Это не просто покраска машин с баллончика, как показано на многих видео в Сети. Поэтому, лучше повременить с борьбой со ржавчиной, если нет возможности сразу довести дело до конца.



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