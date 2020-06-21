Глава UFC Уайт подтвердил завершение карьеры Макгрегора

21.06.2020, 11:50, Новости дня

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт сообщил о том, что ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор не планирует возобновление карьеры. Бывший чемпион двух весовых дивизионов в третий раз завершает свою карьеру в ММА.

Накануне состоялась онлайн-конференция с участием Уайта, на которой главе промоушена в числе прочих задали вопрос о будущем Конора. Тот ответил: "На данный момент он завершил карьеру".

Напомним, что 7 июня Макгрегор в своем Twitter-аккаунте сообщил о том, что завершает свои выступления в ММА. Ранее он уже два раза делал объявления о своем уходе из профессионального спорта, но каждый раз возвращался.

Всего в ММА он провел 26 поединков, выиграв из них 22.