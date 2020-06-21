 

Биатлон. Виктор Майгуров снова претендует на пост главы СБР

21.06.2020, 11:50, Новости дня

Известный в прошлом советский и российский биатлонист Виктор Майгуров выдвинут на пост президента Союза биатлонистов России, членом президиума которого он является в настоящее время. Майгуров баллотировался на эту должность и на прошлых выборах, но проиграл Владимиру Драчеву.

Как уже сообщали Вести.Ru, в СБР 11 июля состоится внеочередная отчетно-выборная конференция. В организации за последний год наметился системный кризис, и нынешний глава Союза Драчев почти утратил способы управления структурой. Майгуров станет одним из кандидатов на пост президента СБР, будучи выдвинутым от Федерации биатлона Московской области.



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