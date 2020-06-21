Оперштаб обновил коронавирусную статистику по России

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21.06.2020, 11:50, Новости дня

В РФ за последние сутки выявлено 7 728 новых случаев коронавируса COVID-19 в 84 регионах страны. Полностью выздоровели в целом по стране еще 5 119 человек, при этом зафиксировано 109 летальных исходов.

У 30,2 процента новых заболевших не было клинических проявлений новой коронавирусной инфекции, сообщает официальный телеграм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

На сегодня в стране выявлено 584 680 заболевших, при этом за все время с начала пандемии выздоровели 339 711 и умерли 8 111 человек. Cуточный прирост новых случаев в РФ замедлился до 1,34 процента. Уже пять дней число новых случаев не превышает 8 тысяч человек.

В Москве подтверждено 968 новых случаев коронавируса — это самый низкий показатель с 9 апреля. Уменьшение числа выявленных зараженных по сравнению с предыдущим днем составляет 8 процентов. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наименьший темп прироста за сутки отмечен в Ненецком автономном округе — 0 процентов, в Москве — 0,5 процента, Еврейской АО — 0,8 процента, в Крыму — 0,8 процента, Северной Осетии — 0,8 процента — и Чукотском автономном округе — 0,8 процента.

Коэффициент распространения коронавируса в РФ с начала недели не превышает единицы, в Москве этот показатель не превышает отметки 0,8 уже четыре дня, передает ТАСС. В среднем по стране на 21 июня он составил 0,95, в столице — 0,79.

В Подмосковье коэффициент распространения коронавируса зафиксирован на уровне 0,88, в Ростовской области — 0,92, в Дагестане, Тульской области и Красноярском крае — 0,94. В Санкт-Петербурге он составил 0,95, а в Свердловской области — 0,97.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян за неделю впервые превысило количество новых случаев: с 15 по 21 июня штаб сообщил о 55 716 заразившихся и 59 661 выздоровевшем. По данным оперштаба, число выздоровевших достигло 58 процентов от общего количества заразившихся коронавирусом в России.



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