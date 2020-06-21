 

Соратница Навального усомнилась в заслугах знаменитого кардиохирурга

21.06.2020, 11:48, Новости дня

Соратница блогера Алексея Навального и глава профсоюза «Альянс врачей», забросившая врачебную практику, Анастасия Васильева не смогла определиться, является ли знаменитый кардиохирург Лео Бокерия хорошим или плохим врачом.

Васильева заявила, что лично с хирургом не знакома. В ответ на замечание журналиста, что не обязательно быть лично знакомой с Бокерией, чтобы знать о его профессиональных заслугах и достижениях, она предложила сперва «пообщаться с его пациентами», передает Telegram-канал «АнтиПропаганда».

«Он там хороший или плохой – это очень сложно понять», – сообщила личный окулист Навального.

При этом саму себя Васильева без сомнений сразу назвала «хорошим доктором».

Напомним, созданная при поддержке блогера Навального организация, возглавляемая Васильевой, уже стала фигурантом нескольких скандалов и неоднократно критиковалась представителями медицинского сообщества.



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