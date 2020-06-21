 

В ВСУ за сутки зарегистрировано восемь новых случаев COVID-19

21.06.2020, 11:45, Новости дня

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев COVID-19. Об этом 21 июня сообщает командование медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

Среди военнослужащих и сотрудников ВСУ зафиксировано 140 случаев. Всего за время пандемии выздоровело 263 человека, умерло – пять.

Четверо военнослужащих находятся на лечении в Ровенском военном госпитале. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под контролем медицинской службы находится еще четыре человека: три – во Львовской области, один – в Ровенской. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение болезни.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 420 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 14 человек.

✍Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. Станом на 10.00 21 червня в Збройних Силах України хворіє 140 осіб…

Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Pühapäev, 21. juuni 2020

В Украине за прошедшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 735 человек. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине по состоянию на сегодняшний день достигло 36 560, умерло 1002 человека, выздоровело 16 509.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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