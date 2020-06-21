 

Взрыв в доме в Киеве. Спасатели достали из-под завалов одного погибшего

21.06.2020, 11:45, Новости дня

Под завалами дома в Киеве, где сегодня утром произошел взрыв, найдет один погибший. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

“По состоянию на 11.00 найден один погибший. Эвакуирован 21 человек. Деблокировано три человека. Проводятся работы по дальнейшей эвакуации жителей дома”, – говорится в сообщении.

Изначально спасатели сообщили, что взрыв произошел в доме по адресу: улица Григоренко, 41. На данный момент в сообщении говорится, что пострадавший дом расположен по адресу: улица Соломии Крушельницкой, 1/5.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Россиянам разъяснили условия выдачи ипотеки под 6,5%

22.04 / Цифровые пропуска введут в 21 регионе России

06.05 / ЭИСИ обсудит с главой Якутии региональные практики по борьбе с коронавирусом

28.05 / ВЦИОМ выяснил, какой процент россиян носит маски в общественных местах

22.04 / Цена на эталонную нефть Brent поднялась после рекордного падения

16.06 / NewsOne – украинцы возмутились отказом McDonald’s обслуживать клиентов на русском языке

17.04 / “Барселона” готова продать всех, кроме Месси, тер Стегена и Де Йонга

15.06 / Появились подробности стрельбы по полицейским в Москве

12.06 / В Париже призывают “прекратить гонения на полицию”

28.05 / Главу Минэкологии Северной Осетии заподозрили в превышении полномочий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска