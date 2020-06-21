Взрыв в доме в Киеве. Спасатели достали из-под завалов одного погибшего

21.06.2020, 11:45, Новости дня

Под завалами дома в Киеве, где сегодня утром произошел взрыв, найдет один погибший. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

“По состоянию на 11.00 найден один погибший. Эвакуирован 21 человек. Деблокировано три человека. Проводятся работы по дальнейшей эвакуации жителей дома”, – говорится в сообщении.

Изначально спасатели сообщили, что взрыв произошел в доме по адресу: улица Григоренко, 41. На данный момент в сообщении говорится, что пострадавший дом расположен по адресу: улица Соломии Крушельницкой, 1/5.