 

Мнение: Ваш человек в толпе

21.06.2020, 11:42, Разное

Ваш человек в толпе

Круг общения индивидуума сильно ограничен. И этот круг будет ограничен всегда, бесконечно за время жизни индивидов, личностей, в их пространстве, и даже в их амбициях и желаниях. Да они тут и не в помощь, эти амбиции и желания здесь скорее тормоз. Сколько людей человек может “втиснуть” в свой круг? Всё индивидуально, но, всё же, по сравнением со всем человечеством, ничтожное число. 

Но вот этот круг образовался, все время дополняясь новыми или отбрасывая забытых, устаревших (опротивевших?) членов. Как я понимаю, то отношение к этому собственному кругу общения у каждого человека индивидуален, во всяком случае, под таким ракурсом воспринимается эта некая общность с другими людьми с точки зрения индивидуума, хотя, скорее всего, есть некие константы, в пределах которых этот круг общения возможен вообще. 

Неясен вопрос, в какой момент люди из круга общения, и те, которые в какой-то момент из него удалены, становятся в восприятии индивидуума не людьми, а представителями толпы? То есть, теряют индивидуальность. Можно сказать, что они отступают за некое ограничительное “мутное стекло”, которое начинает отталкивать их индивидуальные черты, превращая их в статические “фотографические” отпечатки в памяти. Когда я заметил такое свойство по отношению к когда-то близкому мне человеку, мне стало очень неприятно и мне пришлось, насильно, заставить себя вспомнить моменты из жизни, связанные именно с этим человеком, чтобы вновь вернуть его в мой круг, тем более, что этот человек вполне здрав и живет не так уж и далеко. Совершенно неясен тот отбор, по которому разум начинает “отсеивать” людей из круга общения, выбрасывая вполне приятных когда-то людей и оставляя явно отталкивающих типов, с которыми и встречался-то мельком, вскользь.

Источник: Достало



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