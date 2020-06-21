В РФ подорожали автомобили Hyundai

21.06.2020, 11:35, Новости дня

Южнокорейская компания Hyundai увеличила стоимость своих моделей в РФ в прошлом месяце, однако теперь снова зафиксировали обновление прайса.

В частности, текущее удорожание техники составит от 5 до 15 тысяч рублей, что соответствует 0,4-0,9% от стоимости автомобилей. Наименьшее удорожание коснулось бюджетного седана Hyundai Solaris. Вместе с тем популярный паркетник Creta стал дороже на 8 тысяч рублей. Самыми дорогими оказались актуальные модификации Elantra, Sonata и Santa Fe.

Вместе с тем причина текущего удорожания состоит в текущей ситуации с курсом национальной валюты. В том случае, если валюта укрепится, то в дальнейшем многие бренды могут прийти к обратному решению, тем самым опустив ценники на свои автомобили на рынке России.