 

Кроссовер Nissan Qashqai стал бестселлером марки в России

21.06.2020, 11:35, Новости дня

Японский кроссовер Nissan Qashqai остается самым востребованным на российском рынке.

Вместе с тем за минувший месяц удалось реализовать свыше 1,8 тысячи машин, тогда как годом ранее этот показатель был на 58% больше. На втором месте по популярности у японской компании остается паркетник Nissan X-Trail, на который пришлись свыше 639 сделок, что наполовину меньше, чем за аналогичный промежуток прошлого года.

Замыкает тройку лидеров обновленный внедорожник Nissan Terrano, который выбрали 467 россиян, что также в два раза меньше, чем годом ранее. Наиболее востребованными японские автомобили остаются на российском рынке, где ежегодно фиксируют высокую активность на модели марки.



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