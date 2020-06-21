Новые супергерои: в России отмечается День медицинского работника

21.06.2020, 11:30, Разное



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MedPortal собрал самые важные факты о российской медицине в 2020 году — и печальные, и обнадеживающие.

Каждый 15-й умерший от COVID-19 в стране — это медик

Высочайшая смертность российских медицинских работников от коронавируса стала одной из самых острых тем в последние месяцы, во многом из-за того, что официальные данные противоречат информации от самих врачей. В апреле российские медики создали «Список памяти» – открытый документ, в который они вносят данные о погибших коллегах. Еще 30 апреля в перечне было 74 имени, а по состоянию на 21-го мая составители документа суммарно внесли в него уже 255 имен. Журналисты издания «Медиазона» подсчитали, что каждый 15-й умерший от COVID-19 в стране — это работник здравоохранения. Это в 16 раз больше, чем в шести странах, где эпидемия приобрела сопоставимые масштабы.

По состоянию на 21 июня в «Списке памяти значится уже 474 имени из России.

Представители власти до последнего отрицали масштабы катастрофы: 25 мая руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала «Россия-1» о том, что смертность медработников во время пандемии не отличается от других периодов.

В минувший четверг руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова в ходе онлайн-конференции заявила о гибели 489 медицинских работников — эти цифры меньше, чем в неофициальном «Списке памяти», но, возможно, госвласть решила отказаться от стратегии замалчивания.

Причина, по которой медики массово заражаются инфекцией, очевидна: с начала пандемии российские больницы столкнулись с острым дефицитом защитных средств. Директор Фонда профилактики рака Илья Фоминцев, вместе с коллегами создавший консультационный сервис «Что делать» для помощи врачам, в мае рассказал о том, что в больницах по всей стране не хватает элементарных СИЗ — респираторов, очков, защитных экранов. В лучшем случае их выделяли «ковидным» больницам, а в медучреждениях, которые официально не задействованы в борьбе с пандемией, их не было совсем.

«Мне кажется безумием сама идея разделять больницы на ковидные и не ковидные. Сколько угодно случаев, когда пациенты заражают персонал. Очки, респираторы, экраны, защитные костюмы сейчас нужны всем медикам», – считает Фоминцев.

Фактические зарплаты медработников существенно ниже официальных показателей

Заработки медицинских работников и до пандемии были животрепещущим вопросом: даже по самым оптимистичным официальным данным они зарабатывают гораздо меньше своих западных коллег.

По данным Росстата, средняя зарплата врача в РФ составляет 80,8 тысячи рублей. Это почти в два раза выше, чем в среднем по стране — 46,7 тысячи. Но судя по зарплатам, предлагаемым в вакансиях, официальные цифры превышают реальные в полтора-два раза. В отдельных регионах — в три раза. Так, по данным базы объявлений сайта «Работа в России», работодатели предлагают врачам в Дагестане среднюю зарплату 14,7 тысяч. Но если верить Росстату, дагестанские врачи зарабатывают в среднем 46,7 тысяч рублей.

Медперсоналу среднего звена повезло еще меньше: по официальным данным медсестры и фельдшеры зарабатывают 39,6 тысяч рублей, что на 15% меньше среднероссийской зарплаты. В объявлениях работодателя предлагают в среднем 24,4 тысячи рублей в месяц. В некоторых регионах, например, в Костромской и Псковской областях, республиках Дагестан и Марий Эл заработки медсестер не превышает 13-15 тысяч рублей.

Ситуация с зарплатами медработников обострилась последние месяцы, когда специалисты по всей стране не получили обещанных доплат за работу в «ковидных» больницах. Многочисленные сообщения о невыплатах компенсаций публиковались в соцсетях, федеральных и региональных СМИ. После этого Следственный комитет инициировал проверку таких жалоб в десяти регионах и даже возбудил одно уголовное дело после видеообращения работников «скорой помощи» в Армавире.

В конце мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что все медицинские работники, задействованные в борьбе с COVID-19, получили доплаты за апрель.

«По президентским выплатам завершены выплаты по апрелю 153 373 медицинским работникам», — заявил министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

В РФ может быть введен мораторий на уголовное преследование медиков

В октябре 2019 года на съезде Национальной медицинской палаты глава СКР Александр Бастрыкин привел шокирующую статистику по медицинским преступлениям. В 2017 году против врачей было возбуждено 1791 уголовное дело, в 2018 году — 2229 дел, за первое полугодие 2019 года — 1227. При этом большая часть этих претензий к врачам оказалась беспочвенными. В 2017 году до суда дошло только 10,2% уголовных дел, в 2018 году их доля получилась еще меньше — 8,4%. За первое полугодие 2019 года следователи передали только 7,8% уголовных дел в отношении медицинских работников. Таким образом, лишь в каждом десятом «деле врачей» есть реальные основания для уголовного преследования.

Одним из самых резонансных дел стало уголовное преследование реаниматолога Калининградского перинатального центра Элины Сушкевич, которой вменяется убийство новорожденного ребенка. Младенец появился на свет 6 ноября 2018 года на сроке беременности 23-24 недели. Реанимационную бригаду, в состав которой входила Сушкевич, вызвали для оказания помощи, но спасти младенца не удалось. Следственный комитет посчитал, что ребенка лишили жизни намеренно. Медики по всей РФ провели несколько акций протеста и флешмобов в поддержку Сушкевич, однако уголовное преследование не прекращено и женщина до сих пор находится под домашним арестом.

В конце мая ведущие врачи и правозащитники написали открытое письмо президенту Владимиру Путину открытое письмо, в котором попросили ввести мораторий на уголовное преследование медиков, чьи действия подпадают под несколько статей УК РФ и приходятся на период с 21 марта 2020 года до конца пандемии коронавируса. Иными словами, они попросили не трогать врачей хотя бы в это тяжелое время.

«Медицинские работники — это основа системы медицинского обслуживания, целостность которого важна сейчас как никогда. Успех в борьбе с пандемией во многом зависит от своевременной поддержки работников здравоохранения, направленной на обеспечение их потребностей и правовой защиты. Потери от массового выхода из строя медицинских работников из-за тяжелейших условий и правовой неопределенности могут быть очень большими, а уголовные и административные преследования после окончания эпидемии могут существенно дестабилизировать общество и окончательно разрушить систему здравоохранения», – пишут авторы обращения.

Российские врачи не прекращают инновационную деятельность даже во время пандемии

Последние месяцы новостная повестка тревожит и расстраивает, поэтому сообщения о достижениях российских врачей часто остаются незамеченными. А они есть, да еще какие!

Например, в мае заведующий приемным отделением ОКБ №1 Екатеринбурга Григорий Петросян запатентовал уникальный силовой тренажер для восстановления после травм. Устройство имитирует катание на коньках и бег на лыжах с нагрузкой именно на те группы мышц, которые задействованы в этих видах спорта. Суть занятий заключается в работе мышц-антагонистов, которые отвечают за стабилизацию положения тела и суставов человека.

По словам врача, идея создания тренажера пришла ему после тяжелой травмы, которую получила его мать — перелом шейки бедра. Пожилые люди долго восстанавливаются после травм и нередко боятся заново ходить. Григорий Петросян захотел создать устройство, которое поможет человеку с ограниченными возможностями восстановить двигательные функции и укрепить мышечную систему без вреда для здоровья.

В июне стала известно о том, что флеболог Ришал Агаларов из Сургута изобрел антипригарный световод — инструмент, позволяющий безопасно проникать в вену и вылечить ее. При лазерном лечении варикоза хирурги сталкиваются с проблемой пригорания световода к стенке вены, из-за которого может произойти разрыв вены или отрыв части световода. Уникальное покрытие устройства, разработанного сургутским флебологом, поможет решить эту проблему и повысит безопасность и эффективность таких процедур.

Несколько дней спустя врач-онколог из Краснодара Сергей Яргунин получил патент изобретение устройства, которое улучшает отток лимфы в подмышечной зоне в послеоперационный период. Изобретение краснодарского онколога поможет снизить риски осложнения после операции и ускорить выздоровление пациентов. Это уже шестое изобретение врача-инноватора: ранее Сергей Яргунин разработал и внедрил в краевом онкодиспансере первый в стране регистр учета пациентов с меланомой.

Профессия врача стала популярнее профессии программиста

Огромный вклад в борьбу с коронавирусом вносят не только медработники, но и студенты медицинских вузов. По данным Минздрава, сегодня в российских больницах врачам помогают около 41 тысячи студентов, ординаторов и аспирантов. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в «красных зонах» работают только студенты, давшие добровольное согласие.

Несмотря на огромные тяготы, выпавшие на долю медиков во время пандемии, престиж профессии значительно вырос в последние месяцы — многим выпускникам хочется стать супергероями. Согласно исследованию сайта SuperJob, в 2020 году у потенциальных абитуриентов высших учебных заведений большой популярностью пользуются вузы, где учат на врачей — 21% старшеклассников выразили желание посвятить жизнь медицине. При этом программистами планируют стать всего 15%, хотя, как известно, условия работы и заработки в IT-сфере одни из самых высоких.

«Изменились ли студенты медицинских вузов за последние двадцать лет? Я так скажу: во все времена люди одинаковы, и есть те, кто хочет учиться, умеет получать информацию, и есть люди, которым ничего не нужно и они случайно попали в медицинский вуз, – рассказал MedPortal врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии No1 Института клинической медицины Сеченовского университета Антон Родионов. – У меня много студентов, которыми я горжусь и восхищаюсь, и могу сказать одно: не волнуйтесь, медицина будущего в надежных руках. Главное эти руки не растерять. Я заканчивал вуз в 98-м году, когда была очень непростая ситуация, и многие мои однокурсники и одногруппники, в том числе очень талантливые, ушли из медицины по экономическим соображениям. Хотелось бы этого избежать».