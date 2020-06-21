Мнение: Саудовская Аравия сделала на рынке нефти большую ошибку?

21.06.2020, 11:30, Разное

Ценовая война на мировом рынке нефти, в которую с таким удовольствием ввязалась Саудовская Аравия, начала приносить неожиданные для этой страны плоды. Эр-Рияд затеял ценовую войну для того, чтобы вытеснить и обанкротить конкурентов. В частности – американских сланцевиков и российских нефтяников. В итоге он вытеснил сам себя.

Кому-то может показаться, что фраза популярного среди молодого поколения Тириона Ланнистера «если вы ищете справедливости, то пришли не в то место» как никогда применима к международным отношениям. Однако в последнее время другая, гораздо более древняя мудрость – «что посеешь, то и пожнешь» – оказывается гораздо более актуальной. Американские элиты пожали цветную революцию у себя дома, шведские – последствия своего пренебрежительного отношения к карантинным мероприятиям.

А Королевство Саудовская Аравия (КСА) пожинает плоды развязанной ею ценовой войны.

Потеснили американцев

Да, на первый взгляд урожай неплох. Напомним, что целью устроенного Эр-Риядом ценового демпинга было похоронить главного и, самое главное, не связанного никакими обязательствами по объему экспорта конкурента на мировом рынке нефти – Соединенные Штаты. Американцы резко увеличили рост объема добычи (почти в два раза за последние 10 лет) и вышли в середине прошлого года на первое место по экспорту исключительно благодаря разработке сланцевой нефти. Разработке, рентабельной лишь при высокой цене на нефть. Говорилось и об угрозе российской доле на мировом рынке нефти.

Уронив цены, Саудовская Аравия действительно добилась резкого сокращения работающих буровых установок в США, благодаря чему Королевство смогло снова стать крупнейшей страной-экспортёром нефти. В апреле 2020 года оно отправляло на внешние рынки почти 11 миллионов баррелей в сутки, тогда как США лишь 8,6 миллионов.

Более того, прогноз по американской добыче остается пессимистичным. Если вычесть нерентабельный сланец, то можно увидеть, что добыча обычной нефти в Штатах сокращается (за исключением нескольких временных всплесков) на протяжении уже полувека. Учитывая нынешние сложности у сланцевиков, а также их весьма печальное будущее в свете сохранения низкой цены на «черное золото», эксперты считают, что добыча (не экспорт, а именно добыча) нефти в США в ближайшие годы может сократиться на треть или почти наполовину. А значит, экспорт сократится еще больше.

Своего достаточно

Однако это не означает, что Саудовская Аравия со своей дешевой нефтью будет интересна на американском рынке. Если в апреле Саудовская Аравия поставляла в США порядка 1,3 миллиона баррелей в сутки, то за всю первую половину июня саудовцы отправили в Америку лишь около 133 тысяч баррелей. Естественно, это происходит не по воле КСА, а по желанию Вашингтона – нефтехранилища в США переполнены (там скопилось почти 540 миллионов баррелей нефти, что эквивалентно 50 дням американской добычи), собственные производители банкротятся из-за отсутствия спроса, и им сейчас не до покупок нефти у союзников.

Мохаммед бин Салман, конечно, Трампу друг – однако интересы собственных нефтяников американскому президенту дороже. Причем любому американскому президенту, не только Дональду Трампу.

Сокращение поставок саудовской нефти наблюдаются не только в Соединенные Штаты. С июля Саудовская Аравия (вроде как выигравшая ценовую войну) отказалась от предоставления бешеных скидок для своих азиатских клиентов и резко взвинтила цены – однако эти поставки клиентам не особо и нужны. Азиатские страны воспользовались периодом дисконта и набили под завязку свои нефтехранилища копеечной нефтью. В результате КСА сокращает поставки как минимум пяти своим азиатским клиентам – и один клиент (название страны не называется) снижает объем закупок почти на треть.

На нефтяной игле

И так везде в мире. Эксперты уверяют, что даже из-за падения добычи в США (которое составляет лишь несколько процентов от общемирового потребления нефти и нефтепродуктов) быстрого роста спроса ждать не приходится. Для начала нужно восстановить мировую экономику, а затем опустошить нефтехранилища, которые переполнены.

А ждать Саудовская Аравия не может, ведь бюджет страны во многом обеспечивают доходы крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco. 98% компании Saudi Aramco принадлежит саудовскому государству, а точнее, правящей фамилии. Доходы компании идут на финансирование множества проектов: промышленных, социальных, ведущихся на границах королевства «войн роскоши». Но прежде всего – на личный имидж де-факто правителя Саудовской Аравии, кронпринца Мохаммеда бин Салмана.

Одним из оплотов имиджа кронпринца на Западе (да и внутри страны) является его амбициозная программа «Видение 2030», предусматривающая проведение к указанной дате масштабных реформ внутри королевства. Либерализацию общественной жизни, триллионные инвестиции в различные мегапроекты, рост доходов от не связанных с нефтью отраслей в 6 раз, а также доли их продукции в общем экспорте страны в 3 раза. То есть превращение страны из сборища средневековых мракобесов с нефтью и гаражами, полными «феррари», в современное развитое государство, претендующее как минимум на роль конструктивного лидера Ближнего Востока.

Планировалось, что львиную долю денег на претворение этого «видения» в жизнь должна была дать нефтянка – и сейчас эти планы под большим вопросом. По итогам первой четверти 2020 года (даже не пика карантинных мероприятий) прибыль «Saudi Aramco» сократилась почти на 25% – до 16,6 миллиарда долларов. Компания вынуждена была пойти на сокращение сотен рабочих мест для того, чтобы снизить операционные расходы. Также компания сократила в этом году планируемые капитальные затраты почти на четверть, а также приостанавливает инвестиционные проекты по разработке ряда новых и модернизации действующих месторождений.

Шоппинг – лучший фитнесс

Казалось бы, КСА может пережить тяжелые времена года за счет золотовалютного жирка. Однако он стремительно истощается. Напомним, что в 2015 году золотовалютные запасы страны составляли более 730 миллиардов долларов. Падение нефтяных цен привело к постоянному выниманию средств из кубышки, а эпидемия коронавируса резко ускорила этот процесс. В результате к маю 2020 года в загашниках страны оставалось почти 450 миллиардов (для понимания темпов падения – за предыдущие 2 месяца королевство проело около 10% золотовалютных резервов).

И это – далеко не предел падения. Туризм, строительство, торговля, транспортный сектор – все сферы экономики Королевства пострадали от коронавируса, и срочно нуждается в денежных вливаниях для реанимации.

Объем вливаний пока непонятен, ведь эпидемия в КСА (а значит и карантинные меры) даже не думают завершаться. В Саудовской Аравии было 150 тысяч заболевших и – что гораздо хуже – с начала июня страна испытывает резкий рост количества болеющих на данный момент.

Если брать в пересчете на душу населения, то это, пожалуй, один из самых больших показателей во всем регионе Ближнего Востока – даже больший, чем в Иране. Власти королевства всерьез обсуждают вопрос отмены хаджа (который должен начаться в конце июля) – и не исключено, что на повестку дня выйдет депортация иностранной рабочей силы, на которую приходится примерно половина всех новых заражений.

Падение доходов, сокращение золотовалютных запасов, геополитические проблемы и возможные внутренние волнения – все это может стать компонентами идеального шторма, который погрузит Королевство в состояние перманентного конфликта. А все потому, что один амбициозный кронпринц не только жил не по средствам, но и решил померяться своим богатством и влиянием с ведущими государствами мира.