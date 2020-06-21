 

В доме солиста «Уматурман» воры взломали сейф с оружием

21.06.2020, 11:30, Разное

В дом солиста группы «Уматурман» Владимира Кристовского проникли воры. Как пояснил сам музыкант, грабители взломали сейф с оружием, на котором сам артист оставил записку для подобных случаев.
Скорее всего, злоумышленники надеялись найти деньги, так как ружья, которые они нашли в доме артиста, остались нетронутыми. При этом, как пишет издание Nation-News, из дома солиста «Умытурман» исчезли драгоценности его супруги.

О неприятном инциденте артист рассказал подписчикам своей страницы в соцсети Instagram. На видео Кристовский рассказал, как, по его мнению, воры смогли пробраться в помещение. Проникнув через окно, они прошли на третий этаж дома, следовательно, преступники были заранее осведомлены, где находится сейф. В это время музыкант вместе с семьей был в отъезде, при этом на самом сейфе артист оставил записку для вероятных воров. В ней он уведомил потенциальных правонарушителей об отсутствии в хранилище денег.

Скорее всего, грабителей кто-то спугнул, из-за чего они были вынуждены бежать. Как предположил Владимир Крестовский, они через балкон спустились вниз и убежали по полю, расположенном позади дома. Сейчас за домом певца в его отсутствие следит один сторож. Однако после произошедшего солист «Умытурман», скорее всего, усилит охрану.



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