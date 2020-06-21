 

Добронравов из сериала “Сваты” ушел из театра

21.06.2020, 11:23, Разное

Один из самых известных и востребованных актеров Федор Добронравов прославился на всю Россию и страны СНГ благодаря роли в сериале “Сваты”. До недавнего времени он совмещал съемки в кино с работой в Театре Сатиры.

В пресс-службе театра рассказали, что еще в марте Федор Добронравов написал заявление об уходе по собственному желанию. Актер пообещал доработать до конца спектакль “Где мы?!” Однако эпидемия коронавируса в России внесла свои коррективы и все культурные учреждения в стране закрыли свои двери для зрителей. Театр Сатиры до сих пор не показывает спектаклей.

Свое решение об уходе со сцены Федор Добронравов объяснил высокой занятостью. Он много снимется, а также принимает участие в антрепризных постановках. Совмещать это с постоянной службой в театре, судя по всему, оказалось невозможно.

Федор Добронравов снимался в таких популярных сериалах, как “Кадетство” и “Ликвидация”. Однако бешеную популярность ему принесла роль в сериале “Сваты”. Седьмой, заключительный, сезон этой ленты выйдет уже в 2021 году. Его съемки проходят в Белоруссии.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Мар 2019 в 8:05 PDT



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