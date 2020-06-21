Достающие тело замурованного ребенка спасатели попали на видео

21.06.2020, 11:23, Разное

Следователи продолжают расследование, которое было начато по факту бесследного исчезновения 12-летнего мальчика в Астраханской области. Дело возбуждено по статье “Убийство”.

Тело ребенка нашли замурованным в бетон под полом дома его старшего брата. Останки несчастного извлекли спасатели. Их работу сняли на видео. На записи видно, что специалистам приходится применять строительные инструменты для того, чтобы раскрошить бетон.

В совершении преступления подозревают мать мальчика. По версии обвинения, во время ссоры она убила ребенка гантелей, а чтобы скрыть следы своего преступления – замуровала тело в бетон. Позже, чтобы отвести от себя подозрения, 56-летняя женщина вместе с мужем обратилась в полицию. Она заявила, что ее сын ушел в школу и бесследно исчез.