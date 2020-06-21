 

Путин рассказал, чем занимается в свободное время

21.06.2020, 11:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как он любит отдыхать, когда у него появляется свободное время.

«Спорт или почитать, или музыку послушать», – передает  РИА «Новости»  слова Путина в интервью, которое покажут на телеканале «Россия 1».

Ранее президент рассказал, что в комнате для отдыха он хранит подарки от внуков и портрет отца. При этом глава государства подчеркнул, что круглые сутки должен быть на связи – это его обязанность.



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