Ващиковский – Польша и США не провоцируют Россию, а лишь отвечают на её провокации

21.06.2020, 11:15, Новости дня

Постоянное присутствие американских войск в Польше никак не нарушает положения Основополагающего акта НАТО — Россия, которое было не более чем политической декларацией, уверен экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский. В интервью wPolityce.pl он объясняет, что это имело значение во времена Ельцина, а с тех пор Запад кардинально изменил свой политический курс в отношении России, которая, по словам политика, сейчас проявляет агрессию в отношении Запада.



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Президент Польши Анджей Дуда станет первым мировым лидером, который после пандемии коронавируса встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. «Вопрос безопасности очень важен для Польши. О ней нужно заботиться постоянно, она не даётся один раз и навсегда», — говорит в интервью порталу wPolityce.pl бывший министр иностранны дел Польши, а на настоящий момент евродепуптат от партии «Право и справедливость» Витольд Ващиковский.

По мнению экс-министра, эти переговоры дают шанс обоим президентам начать восстанавливать трансатлантическое сотрудничество, пострадавшее из-за идеологической войны между Европой и президентом США, из-за пандемии и экономического кризиса.

«Есть даже такие политики, которые говорят, что Европа должна выбрать между Америкой и Китаем, так что для обоих президентов это подходящее время начать процесс восстановления трансатлантических связей», — объясняет он. Более того, он обращает внимание на то, что оба президента уже участвуют в предвыборной кампании, и не исключено, что президент Трамп будет не прочь завоевать голоса польских избирателей в США.

При этом Ващиковский считает, что переговоры в основном будут касаться международной и европейской безопасности, будущего НАТО, будущего энергетической безопасности, отношения США к вызывающему споры газопроводу «Северному поток — 2» и инициативе Трёхморья.

Ващиковский в своём интервью wPolityce объяснил, почему не согласен с бывшим премьер-министром Польши Влодзимежом Цимошевичем, который считает, что увеличение военного американского присутствия в Польше станет недружественным жестом в сторону Германии.

«Это не скажется на чувстве безопасности для Германии. Я думаю, что Германия боится, что путём дальнейшего продвижения американских войск, более тесного польско-американского сотрудничества, Польша укрепляет свои позиции в Европе и, конечно, страны, которые до сих пор лидировали в Европе, то есть Франция и Германия, не очень этому рады. Они желали бы и впредь оставаться единственными лидерами в Европе, но они видят, что здесь появляется серьёзная конкуренция со стороны Польши», — отмечает он. Конечно, по экономическим причинам Германия в целом или некоторые немецкие круги протестуют против американского присутствия в Германии, они мечтают об освобождении, независимости, но, с другой стороны, значительная часть немецких политиков осознает, что присутствие постоянного американского контингента — это гарантия безопасности.

Более того, Ващиковский кардинально не согласен с Цимошевичем в том, что постоянное присутствие американских войск в Польше является прямым нарушением Основополагающего акта НАТО — Россия, и, что по этой причине в Калининградской области появится ещё больше российских солдат. «Господин Цимошевич ошибается, потому что он, как бывший министр иностранных дел, должен осознавать, что у него нет никаких обязательств и соглашений о действиях американских солдат на территории Польши», — отметил политик.

При этом Ващиковский признал, что однажды, много лет назад, в 1990-х годах, когда начался процесс расширения НАТО, Североатлантический альянс фактически сделал политическое заявление о том, что он не видит необходимости в развёртывании значительных военных сил в новых государствах-членах НАТО.

«Но это были политические заявления. С тех пор прошло более 20 лет — это было ещё во времена Ельцина — с тех пор мы полностью изменили курс политики в отношении России, имела место агрессия в отношении Грузии, Украины, поэтому ситуация совершенно изменилась. Более того, русские проводят полномасштабные провокационные учения «Запад», в которых участвует более 100 тысяч солдат. В их рамках проводятся симуляции возможной ядерной атаки на Польшу. Сегодняшние польские и американские шаги являются лишь реакцией на то, что делают россияне. Это не провокация, это просто реакция на провокационное поведение России», — резюмирует в беседе с порталом wPolityce.pl бывший министр иностранны дел Польши Витольд Ващиковский.