 

CNN – «шокирующее признание» — Трамп заявил, что притормозил тесты на COVID-19

21.06.2020, 11:15, Новости дня

На встрече со своими сторонниками в Оклахоме американский президент признался, что велел администрации замедлить тестирование на коронавирус из-за растущего числа заражённых в стране, передаёт CNN. По словам телеканала, это было «ошеломляющее откровение» со стороны Дональда Трампа, учитывая, какую важную роль выявление вируса играет в борьбе с его распространением.


Reuters

На митинге в Оклахоме Дональд Трамп сделал «шокирующее признание». Американский президент сказал, что велел администрации замедлить тесты на коронавирус из-за растущего числа заражённых в стране, передаёт CNN.  

«Вы знаете, тест  это палка о двух концах», — заявил глава Белого дома. Утверждая, что в США проверку на вирус прошли 25 млн. человек, он добавил: «Вот в чём заключается плохая сторона: когда проводится тестирование таких масштабов, обнаруживается больше случаев. Поэтому я попросил своих людей: пожалуйста, притормозите тестирование».

По мнению телеканала, это было «ошеломляющее откровение» со стороны Трампа. Ведь в Соединённых Штатах от COVID-19 уже умерло около 120 тыс. человек, а медицинские эксперты уже давно говорят, что тестирование имеет решающее значение при выявлении, отслеживании и сдерживании распространения вируса.

Представитель администрации заверил CNN, что заявление президента было «очевидной шуткой». Но, по информации телеканала, предвыборный штаб Джо Байдена и демократические организации спешно пытаются вставить этот комментарий президента в как можно большее число рекламных объявлений.

В какой-то момент во время почти двухчасового выступления Трамп сообщил собравшимся, которых оказалось заметно меньше, чем ожидалось, что у коронавируса существует огромное количество названий. «Я могу назвать кунг-флю (flu переводится как «грипп». — ИноТВ) и ещё 19 других вариантов», — заверил он, используя «расистский термин».

Президент также похвастал достижениями своей администрации. По его словам, её «невероятный успех в восстановлении Америки» резко контрастирует с поведением участников антирасистских протестов, которых он обвинил в «экстремизме, разрушении и насилии».

«Американцы наблюдали собственными глазами, как левые радикалы поджигали здания, грабили магазины, разрушали частную собственность, ранили сотни самоотверженных сотрудников полиции», — заявил он. «Если демократы получат власть, тогда всем станут заправлять погромщики, и никто не будет чувствовать себя в безопасности», — подчеркнул президент.

Трамп пообещал, что в свете протестов он намерен защищать вторую поправку конституции. «Когда видишь этих безумцев на улицах, то понимаешь, как же чертовски хорошо владеть оружием», — отметил он.

Президент также предложил наказывать протестующих за сжигание американского флага тюремным сроком. «Вы знаете, они говорят о свободе слова, и я верю в свободу слова. Но это надругательство», — заявил он.  

В своей речи Трамп не стал упоминать «системный расизм, с которым борется страна» и предпочёл продолжить наступление на своего политического противника. «Расовая справедливость начнётся с ухода Джо Байдена из общественной жизни», — отметил он.

«Через пять месяцев мы победим Сонного Джо Байдена», — пообещал глава Белого дома. При этом он неоднократно подтрунивал над тем, что бывший вице-президент якобы часто не знает, в каком штате он проводит кампанию или по какой теме говорит.



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