Мнение: Какие фотографии не стоит дарить парням…

21.06.2020, 11:10, Разное

Когда учился в танковом училище, у меня было много знакомых среди студентов мединститута. В Казанском мединстиутете училась двоюродная сестра, вот я и перезнакомился со всеми ее подругами. Одна из подруг сестры мне очень нравилась. И я даже уже начал подумывать о том, а не позвать ли мне её в ЗАГС… Но однажды подарила она мне фотографию. Вот эту.

Не буду говорить, где на фотографии – сестра, а где Резида, которая мне очень нравилась, это уже и не важно…. Важно, что все чувства, которые я к ней испытывал, как ветром сдуло. Разонравилась мне девушка. От мысли, что днем она будет с больными, резать, ковыряться в организмах, а по ночам этими же самыми руками будет обнимать меня… Молодой был, глупый и впечатлительный… В общем, расстались мы… Даже друзьями не остались.

Давным-давно, наверное уже лет тридцать назад, вскоре после развала СССР, Резида переехала в США, подтвердила свой советский диплом, лечит американцев ….

Сегодня вот вспомнил. Потому что сегодня – день медика.

В общем, с праздником всех врачей, медсестер, санитарок и всех причастных!