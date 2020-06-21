 

В многоэтажном доме в Киеве произошел взрыв

21.06.2020, 11:08, Новости дня

В девятиэтажном жилом доме в Киеве произошел взрыв газа, разрушены межэтажные перекрытия четырех этажей, под завалами находятся люди, известно минимум об одном погибшем, сообщила пресс-служба госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В 10.00 (совпадает с мск) в Дарницком районе по улице Григоренко, 41, в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого, седьмого этажей», – цитирует сообщение украинского ведомства РИА «Новости».

На месте происшествия работают спасатели и полицейские, эвакуирован 21 человек. Из-под обломков спасены три человека.

«По состоянию на 11.00 (совпадает с мск) найдено тело одного погибшего человека», – говорится в сообщении.

Ранее газ взорвался в жилом доме в Казани, пострадал один человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / Навальный предложил увеличить пенсии участникам ВОВ до 200 тыс.руб.

03.05 / “Великая неизвестная война”: сундук Гитлера и европейское отрицание

30.04 / Оперная певица Касьян переболела COVID-19

15.06 / В Портленде снесли памятник третьему президенту США

05.05 / Карьерный рост во время эпидемии: 5 советов от эксперта

30.05 / В SpaceX и NASA оценили вероятность отмены сегодняшнего запуска астронавтов на корабле Crew Dragon

09.05 / Опубликовано видео с места губительного пожара в Башкирии

24.04 / Власти Москвы заявили о работе системы здравоохранения в жестком режиме

25.05 / Планы Украины продавать ракетные двигатели в США назвали нереализуемыми

15.04 / Hürriyet Daily News – Турция начала бесплатную раздачу масок своим гражданам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска