Мнение: Адвокат Ефремова – опасный человек: пьяный водитель убил всю его семью

21.06.2020, 11:05, Разное

Кто вам сказал, что адвокат, нанятый семьей Михаила Ефремова, собирается его защищать?! А может, угробить, засадить на годы. Это ведь такой случай мести, который некоторые ждут всю жизни. 15 лет было Эльману Пашаеву, когда такой же запойный пьяница сел невменямым за руль и убил всех его близких – умерли отец, мать, два брата. Вы думаете, такое забывается? Нет, остается навсегда.

Во Франции по реальным событиям как-то сняли неплохое кинцо про адвоката. В парке возле дома убили его маленькую дочь. И адвокат, когда убийцу уже посадили, начинает получать из тюрьмы письма. Причем, убийца уверяет, что он невиновен. Адвокат делает все, чтобы помочь ему выйти на свободу. Причем, в процессе он даже теряет семью – с ним разводится жена, не понимая, как он может помогать зверю. Да и мать отворачивается от сына. Когда «зверь» на свободе, адвокат хладнокровно вывозит его в лес и стреляет ему в голову, а потом закапывает. В реальности, к сожалению, адвоката поймали и он до сих пор в тюрьме. В кино эту концовку не показали, чтобы не травмировать зрителя.

В настоящий момент Эльман Пашаев делает все, чтобы Ефремов сел не условно, а очень и очень надолго. Он потребовал, к примеру, чтобы актер не предлагал родственникам погибших никаких денег. Пашаев: «Я намерен жестко и конкретно поговорить с Михаилом Ефремовым по этому вопросу. Сколько суд решит, столько мы и возместим. Не больше”.

Также адвокат заявил: «Не будем бегать за семьей погибшего. Хватит с них. И унижаться не будем». Простая сельская семья, уточняет он, деньги им нужны. Михаил Олегович страдает, хотел дать денег сейчас и еще сколько присудит суд. Но теперь – ничего вообще, и говорить будем жестко, да.

Рассказал адвокат и о распре вокруг погибшего. «Там и гражданская жена хочет стать потерпевшей, и другие родственники, и соседи, и все кому не лень. Семейная борьба, всей толпой». Потом слова адвоката преподнесут в качестве слов не имеющего права говорить клиента. А он ведь молчит. Высказался «Нет больше никакого Ефремова» и молчит.

Пашаев уже готовит клиента к отсидке. «Он готов нести наказание, сидеть. Ни о чем больше говорить не может. Ничего не видит, не слышит. Каждый день живет с осознанием, что по его вине в ДТП умер человек. Я ему объяснял, пытался как-то успокоить, говорю: «Ты не убивец, для убийства есть отдельная статья. Преступление не умышленное». На этом комментарии адвоката обрываются, но подразумевается, видимо – умышленное, или не умышленное убийство, а все же убийство, хорошо, что ты готов нести наказание – и сидеть.

Ну и самое интересное. Когда погибла вся семья адвоката, ему было всего 15, а пьяный водитель остался жив… и на свободе. Так и жил все эти годы где-то этот человек. Или, может, умер от пьянства. Но он больше не нужен Пашаеву. Есть Михаил Ефремов. Пашаев сам нашел его в первый же день. И с первого дня представляет его интересы. За деньги. Хотя мог бы и бесплатно ради такого важного дела.

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