Мнение: О честности Путина

21.06.2020, 11:03, Разное



Фото © Kremlin.ru.

Вопрос не праздный, на самом деле. А честен ли с нами, гражданами России, нынешний наш президент Владимир Владимирович #Путин? Можно ли его слову верить?

Мне, конечно, сейчас тут же саркастически скажут, что вопрос – риторический. Мол, после «пенсионной реформы», обернувшейся лишь повышением возраста выхода на пенсию, верить главе государства – как можно-с? Не в европах, чай…

Но именно здесь тот самый случай, когда всё легко проверить.

Ситуация проста, как 2х2. Есть Конституция России, её Основной закон. Есть несколько страниц поправок к нему, уже именуемых путинскими. Потому что именно Гарант Конституции объявил её нынешнюю правку, лично руководил конституционной комиссией и вообще поставил на кон свой авторитет к народе, предложив весь пакет изменений проголосовать на всероссийском опросе, не имеющим статуса референдума.

По сути – это голосование и есть тест на доверие избирателей и всей взрослой России. Слишком уж тесно Владимир #Путин увязал своё имя со стопкой листочков бумаги. Результат, впрочем, предсказуем. Тогда как отношение электората к самой процедуре нереферендума – практически лакмусовая бумажка, индикатор веры людей в честность президента.

Как выяснил в пятницу ВЦИОМ, сейчас меньше половины россиян полагают, что результаты назначенного на 1 июля голосования по реформе Конституции, будут заслуживать доверия. Среди респондентов, декларирующих своё личное участие в предстоящем плебисците, только 42% считают, что его результаты будут «достоверными» и «соответствующими реальному голосованию». При этом каждый четвёртый полагает, что результатам доверять «не следует», и они не будут соответствовать фактическому волеизъявлению. Ещё 24% респондентов выбрали ответ, что скорее всего будут «какие-то подтасовки на местах», которые «не повлияют на результаты в целом». Еще 8% деликатно затруднились ответить.

Таким образом, около 50% электората в той или иной степени сомневаются в честности предстоящего волеизъявления. И, соответственно, в честности объявившего его президента. При этом всё равно придут – и проголосуют как надо или как велит начальство. Такой вот парадокс…

А вы в честность Владимира Путина верите?