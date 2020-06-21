 

Рамзан Кадыров заявил, что в его организме не нашли антитела к коронавирусу

21.06.2020, 10:54, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о результатах теста на коронавирусную инфекцию. По его словам, в его организме не обнаружили антитела к коронавирусу, а следовательно, он не болел COVID-19.

“Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел”, — написал он на своей странице во ВКонтакте.

Кадыров рассказал, что сдавал тесты на антитела вместе с участниками сборной КВН Чечни, которые занимаются волонтерством в республике. По его словам, четверо из пяти участников команды переболели коронавирусом.

21 мая несколько российских медиа сообщили, что Кадыров находится под наблюдением врачей в одной из московских больниц и что у него подозревают коронавирус. Официально власти Чечни никогда не подтверждали, что руководитель региона болен. По сведениям нескольких телеграм-каналов, Кадыров лечился в ЦКБ, где у него диагностировали воспаление легких. На это указывало также видео, которое выложил в Сеть министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов. По данным “Новой газеты”, на нем был показан коридор одного из этажей 5-го терапевтического корпуса ЦКБ УД президента РФ.

 

25 мая “МБХ Медиа” со ссылкой на данные авиапортала ADS-B Exchange сообщило, что самолет, который, по данным СМИ, принадлежит Кадырову, вылетел из Москвы и в 23:31 приземлился в Грозном.

На следующий день Кадыров провел заседание оперативного штаба: в зале чиновники сидели на значительном (около трех метров) расстоянии от политика, все были в масках, перчатках, некоторые даже в респираторах. Однако сам глава региона средства индивидуальной защиты не носил. Сюжет об этом совещании опубликовала ЧГТРК “Грозный”, однако затем видеоролик был удален. Часть видео сохранила “Новая газета”.

Журналисты пишут, что Кадыров в сюжете выглядит нездорово: “бледный, похудевший, с отечным лицом, у него одышка и явная физическая слабость”. На руке у него также заметили катетер (порт) от капельницы, при помощи которого больным обычно вливают лекарства.

 



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