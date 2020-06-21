Личное: Убила и замуровала

21.06.2020, 10:54, Разное

В Астрахани нашли ребёнка, которого родная мать замуровала в стену. В начале марта Галина Морозова, бывший член партии Справедливая Россия и претендентка, чтобы стать губернатором области, заявила, что пропал её 12-летний сын.

Прошло три месяца. Мальчишку нашли убитым и замурованным. Следствие полагает, что родная мать убила его гантелей по голове в ходе ссоры.



Фото: Соцсети

«Она человек, который внутри себя что-то держал, а потом это неожиданно проявлялось. Это не было в режиме какой-то там спонтанной вспышки, как бывает у холериков. Это было в режиме, когда у человека что-то внутри происходит, в голове», — открестился от своей соратницы депутат ГосДумы от партии Олег Шеин.

То есть, дура неуравновешенная. Психбольная, у которой что-то там в голове.

Долгое время Галина Морозова состояла в партии. Митинги-шмитинги, участие в выборах и раздача своего мнения избирателям.

Выступала. Говорила слова о великой России. А на деле оказалась убийцей сына, которая убила сына 12 лет гантелей по голове.

Партийные деятели, коллеги Морозовой, рассказывают теперь ужасы — мол, была чокнутой дурой.

«В чём причина этого стресса, и как он проявлялся, и как он дальше уже развивал тему во всё остальное, здесь мне трудно судить, потому что понятно, когда человек с вами вступает в очень резкую ссору», — продолжил объяснения Олег Шеин.

Ходит Морозова и вдруг прыгает — ссорится. Но ничего, думает Шеин, а потом идёт с ней на пресс-конференцию.

Что можно сказать? Не видели, что баба — ку-ку? Видели. Почему считали возможным работать с ней, продвигать по партийной лестнице?

У меня нет ответа на этот вопрос, если честно. Может быть, это — норма, когда неуправляемая баба в жизни, потенциальная детоубийца является общественным деятелем, а её коллег всё устраивает?