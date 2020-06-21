Мнение: “Touch in Public”

21.06.2020, 10:45, Разное

Отличный клип на тему происходящего в США.

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Плюс бодрая нарезка подавления беспорядков за последние недели.

С Ютуба ее удалили, так что пришлось выкачать из твиттере и перезалить на хостинг ЖЖ.

Очень удобные ролики. Когда США будут где-то вякать про полицию и протестующих, можно смело к ним отсылать.

PS. Также порадовал Facebook, который посчитал, что картинка ниже "Не нарушает принципы сообщества". При этом в комментариях https://twitter.com/TrueBLB/status/1274325886016335872/photo/1 жалуются, что при этом например у человека заблокировали объявление о продаже дротиков. Также резонно задается вопрос, забанили бы эту картинку, если бы вместо полицейского был ЛГБТ-активист?

В общем, "это норма" (с)