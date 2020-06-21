 

17-летний голкипер “Ростова” обогнал “Сочи” по количеству подписчиков в Instagram

21.06.2020, 10:36, Новости дня

Вратарь футбольного клуба "Ростов" Денис Попов, в скандальном матче против "Сочи" ставший рекордсменом чемпионата РФ по количеству сейвов, обогнал клуб с черноморского побережья по количеству подписчиков в Instagram.

По признанию самого 17-летнего стража ворот до встречи с сочинцами у него было порядка 350 подписчиков. Однако матч в премьер-лиге резко повысил популярность Дениса и буквально за пару дней количество подписчиков на его аккаунт подскочило до 25,3 тысяч. У "Сочи", тем временем, 19,9 тысячи последователей.

Повышенное внимание к юному вратарю произошло после скандального матча РПЛ, когда "Сочи" отказал "Ростову" в возможности переноса матча после того, как у основной команды дончан произошла вспышка коронавируса. В итоге, в Ростове приняли решение сыграть матч игроками академии.

Встреча завершилась со счетом 10:1 в пользу "Сочи". Однако сам Попов, сыгравший первый матч в премьер-лиге, смог себя проявить — взял пенальти от Антона Заболотного, совершил 15 сейвов, что и стало рекордом турнира, и по окончании встречи был признан лучшим игроком матча.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Грузинская певица выбрала между «смертью от коронавируса» и травлей на родине

01.05 / Израильские вертолеты нанесли удар по Сирии

11.05 / Новый Geely Jiaji на базе Volvo получил обновление

11.05 / В связи с ослаблением карантина открываются сервисные центры МВД Украины. Обслуживать будут только по записи

17.04 / В Италии за сутки выздоровело рекордное количество пациентов с коронавирусом

07.05 / Ларионов сменит Брагина на посту наставника молодежной сборной России по хоккею

28.04 / Руководству «Яндекса» сократили зарплаты на время коронавируса

05.05 / Kia принимает заказы на новую версию Sportage в Великобритании

13.05 / “Это миллиарды долларов”. Зеленский заявил, что банковский закон дает зеленый свет для получения финансовой помощи

08.05 / Путин и премьер Италии указали на важность уроков Второй мировой войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска