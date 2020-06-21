 

Во время авиаперелета в самолете погибли почти 40 щенков

21.06.2020, 10:36, Новости дня

Почти 40 щенков французского бульдога погибли во время авиаперелета из Киева в Торонто, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. Всего на борту самолета находились 500 животных — в основном щенки и котята, 38 щенков скончались, у остальных животных диагностировано обезвоживание, многие на могли встать на лапы, животных рвало. Щенки скончались на борту пассажирского самолета, летевшего из Киева в Торонто. Уточняется, что инцидент произошел неделю назад.

Канадский кинолог Эбби Лоренцен описывала сцену, которую она застала в аэропорту Торонто, как "шоу ужасов". Лоренцен приехала забирать кота и увидела, как работники аэропорта складывали в пластиковые пакеты тела щенков. Канадское агентство по контролю качества пищевых продуктов проводит расследование инцидента. Сайт CBC News опубликовал видео, на котором грузчики носят ящики с животными. Утверждается, что кадры сделаны в киевском аэропорту.

По факту гибели собак на Украине заведено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.



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