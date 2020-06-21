 

С днем рождения, принц Уильям: Кейт Миддлтон представила новые фото своего мужа с детьми

21.06.2020, 10:35, Разное

Поздравления в честь дня рождения герцога Кембриджского наверняка уже льются рекой, но особенный подарок по традиции преподнесла принцу его жена, Кейт Миддлтон. Герцогиня сделала несколько портретов супруга вместе с тремя их детьми – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, этими фото поделился Кенсингтонский дворец на своей официальной странице в Instagram.

Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады поделиться новой фотографией герцога вместе с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Снимок был сделан герцогиней в начале этого месяца,

– говорится в сообщении. Второе фото, где принц с детьми резвятся на траве, также было сделано герцогиней в их резиденции Анмер-Холл в Норфолке.

Принц Уильям с детьми

Примечательно, что подарки ко дню рождения Уильям начал получать заранее. Например, в эту пятницу герцог Кембриджский посетил пекарню в городе Кингс-Линн, которая находится неподалеку от его дома в Норфолке, где не только получил в качестве презента именинный торт, оформленный в футбольной тематике, но и рассказал местному пекарю о своих кулинарных успехах во время самоизоляции:

Мой опыт в выпечке был совсем недолгим. Дети штурмовали кухню, она напоминала место, где только что случился взрыв при участии муки и шоколада. А вот Кэтрин, в отличие от меня, часто что-то пекла.

Принц Уильям в пекарне Кингс-Линн



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / Эротические фото финалистки “Холостяка” заметили на сайте стриптиз-клуба

03.05 / Выпуск “БесогонТВ” Михалкова про чипирование людей со скандалом сняли с эфира

01.05 / Еще одно плохое предзнаменование – тысячи рыб выбросились на берег Акапулько

07.06 / Медики назвали 10 причин ухудшения зрения

01.06 / Навстречу конституционному празднику

24.05 / Клуб триллионеров: Билл Гейтс, Илон Маск и другие миллиардеры стали богаче на 434 миллиарда долларов за последние два месяца

02.06 / Рената Литвинова, Евгений Миронов и другие гости концерта в рамках фестиваля “Черешневый лес”

13.05 / Мнение: Пожары в реанимациях: Нельзя новые ИВЛ испытывать на живых людях

26.05 / Катар объявил России войну. Газовую

22.05 / Оркестр и коронавирусный этикет: Ева Лонгория и Хосе Бастон с размахом отметили четвертую годовщину свадьбы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска