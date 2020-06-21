С днем рождения, принц Уильям: Кейт Миддлтон представила новые фото своего мужа с детьми

21.06.2020, 10:35, Разное

Поздравления в честь дня рождения герцога Кембриджского наверняка уже льются рекой, но особенный подарок по традиции преподнесла принцу его жена, Кейт Миддлтон. Герцогиня сделала несколько портретов супруга вместе с тремя их детьми – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, этими фото поделился Кенсингтонский дворец на своей официальной странице в Instagram.

Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады поделиться новой фотографией герцога вместе с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Снимок был сделан герцогиней в начале этого месяца,

– говорится в сообщении. Второе фото, где принц с детьми резвятся на траве, также было сделано герцогиней в их резиденции Анмер-Холл в Норфолке.

Принц Уильям с детьми

Примечательно, что подарки ко дню рождения Уильям начал получать заранее. Например, в эту пятницу герцог Кембриджский посетил пекарню в городе Кингс-Линн, которая находится неподалеку от его дома в Норфолке, где не только получил в качестве презента именинный торт, оформленный в футбольной тематике, но и рассказал местному пекарю о своих кулинарных успехах во время самоизоляции:

Мой опыт в выпечке был совсем недолгим. Дети штурмовали кухню, она напоминала место, где только что случился взрыв при участии муки и шоколада. А вот Кэтрин, в отличие от меня, часто что-то пекла.

Принц Уильям в пекарне Кингс-Линн