В Киеве за сутки с COVID-19 госпитализированы 19 человек

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21.06.2020, 10:30, Новости дня

Число киевлян, у которых лабораторным путем выявили коронавирусную инфекцию, увеличилось на 73 человека. Об этом на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

За сутки один человек умер.

Среди заболевших 41 женщина в возрасте от 21 до 85 лет, три девочки одного, четырех и 11 лет, 28 мужчин от 22 до 83 лет и девятилетний мальчик. В их числе трое медиков.

На сегодня в столице уже 4325 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, умерли 98 человек.

За сутки госпитализированы восемь человек, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе (15), Святошинском и Днепровском (по 12), в Печерском районе (10 случаев).

В Украине за прошедшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 735 человек. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине по состоянию на сегодняшний день достигло 36 560, умерли 1002 человека, выздоровели 16 509.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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